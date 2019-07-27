شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب": نعمل على وضع دليل استرشادى لمفاهيم الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف أيمن عبد المجيد فى تصريحات له، أن ذلك انعكس فى مداخلات الصحفيين المشاركين فى الدورة من 11دولة عربية، وتأكيدهم على أنها حققت قيمة مضافة فى قدراتهم بالتعريف بعدد من المفاهيم الخاطئة حول الصحة النفسية والإعلام، مشيرين الى أن هناك خطأ كبير يرتكب، وهو وصف المريض النفسى بالجنون، والنظر له على أنه خطر فى المجتمع، بينما الواقع أنه يعانى من أمراض مثله مثل غيره من المرضى ممن لهم حق فى الرعاية .

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وأشار عبد المجيد، إلى أن الفعاليات شهدت إلى جانب المحاضرات ورش و حلقات عصف ذهنى انتهت الى عدد من التوصيات الناتجة من دراسة أعمال صحفية نشرت بالفعل، وبها ثغرات مهنية أهمها عدم الاستناد إلى مصادر موثقة فينا ينشر عن الأمراض، وكذلك إهمال بعض وسائل الإعلام فى دورها التنموى فى دعم جهود الحكومات، فيما تقوم به من مبادرات لإصلاح المنظومات الصحية، كما شهدت اطلاع أو عرض للنماذج الناجحة فى مصر مليون صحة.

وذكر أيمن عبد المجيد، أنه سيكون هناك تعاون ما بين الاتحاد ومنظمة الصحة العالمية فى وضع استراتيجية للعمل المستقبلى على وضع دليل استرشادى بالمفاهيم الصحية الخاطئة، والمفاهيم الصحيحة يتولى الاتحاد عبر التواصل مع النقابات المعنية الصحيحة لوضعه موضع الاعتبار .