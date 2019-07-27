التونسيون وقادة دول يستعدون لجنازة الرئيس قايد السبسي

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تستعد تونس لتوديع رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، وكان جثمان الرئيس الراحل قد نُقل أمس من المستشفى العسكري إلى منزله.
وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الخميس، عن عمر ناهز 92 عاماً بعد صراع مع المرض.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بالعاصمة “تونس”، بعد تعرضه لوعكة صحية.
ودعا بيان رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صوناً لمستقبل تونس وحاضرها.
وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، دعا جميع التونسيين إلى الثقة بالدولة والالتفاف حولها، ملتزماً بإجراء الانتخابات في الإطار القانوني.
وأدى محمد الناصر، في وقت سابق، اليمين الدستورية ليتولى رسمياً منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية، وفق ما يقتضيه الدستور بعد وفاة الباجي قايد السبسي.
المصدر: – العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.