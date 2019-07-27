الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين شمال الضالع

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أحرزت القوات المشتركة من الجيش اليمني والمقاومة تقدما جديدا خلال الساعات الماضية في جبهة شمال الضالع على محور مريس، واستعادت السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة حررت مرتفعات حصن شداد، والردمان، والقهرة، ووصلت إلى مشارف منطقة يعيس جنوب دمت.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتراجع العشرات من عناصرها شمالا باتجاه مدينة دمت، آخر مدن الضالع التي لا تزال الميليشيات الحوثية متمركزة فيه.

والجمعة، شنت ميليشيات الحوثي هجومين متزامنين جنوب الحديدة غربي اليمن، ونجح الجيش الوطني والمقاومة في التصدي للميليشيات التي أصيبت بخسائر كبيرة.

Advertisements

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف قد أفشلت منذ أيام، محاولة لميليشيات الحوثي استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية.

المصدر: – قناة العربية