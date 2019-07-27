وزير خارجية عُمان يصل إيران لبحث التوتر بالمنطقة

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وصل وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، اليوم السبت، إلى طهران في زيارة يلتقي فيها مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين، لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة.
وفي 22 يوليو الجاري، أعلنت وكالة الأنباء العُمانية أنه من المقرر أن يزور مسؤول كبير من سلطنة عُمان، إيران، السبت المقبل.
وقالت الوكالة إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي بن عبد الله، سيزور إيران، السبت، لبحث التطورات في المنطقة.
المصدر: – قناة العربية
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