كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يزور جوبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جوبا، صباح السبت، في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، تستغرق يوما واحدا.

ومن المرتقب أن يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري، رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لأجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التطورات الجارية.

وتشمل أجندة الزيارة التي يقوم بها دقلو، لقاءً مع وفد الحركة الشعبية "جناح الحلو" لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.

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وغادر دقلو إلى جوبا مرفوقا بكل من الفريق الركن شمس الدين الكباشي، ورئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، والفريق ياسر العطا، عضو نائب رئيس اللجنة السياسية، وإبراهيم الأمين وأحمد ربيع ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وفتح سقوط نظام عمر البشير في السودان، آفاقا جديدة أمام علاقات الخرطوم وجوبا. وفي أبريل الماضي، تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رسالة من رئيس دولة جنوب السودان، ميارديت.

وأشار البرهان، وقتها، إلى العلاقات المتجذرة بين الخرطوم وجوبا، وأمن على أهمية تطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني.