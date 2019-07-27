كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسيون روس يزورون البحارة المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن دبلوماسيين روس التقوا البحارة الروس المحتجزين في إيران ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، وأكدوا سلامتهم.

وأكدت السفارة الروسية أنها على تواصل مع السلطات الإيرانية للإفراج عن المعتقلين الروس وإعادتهم إلى وطنهم.

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وصرحت السفارة في وقت سابق أن 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية، التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن يوم الجمعة الماضي، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بدعوى أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.