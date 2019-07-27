كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرزت القوات المشتركة من الجيش اليمني والمقاومة تقدما جديدا خلال الساعات الماضية في جبهة شمال الضالع على محور مريس، واستعادت السيطرة على عدد من المرتفعات والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة حررت مرتفعات حصن شداد، والردمان، والقهرة، ووصلت إلى مشارف منطقة يعيس جنوب دمت.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتراجع العشرات من عناصرها شمالا باتجاه مدينة دمت، آخر مدن الضالع التي لا تزال الميليشيات الحوثية متمركزة فيه.

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والجمعة، شنت ميليشيات الحوثي هجومين متزامنين جنوب الحديدة غربي اليمن، ونجح الجيش الوطني والمقاومة في التصدي للميليشيات التي أصيبت بخسائر كبيرة.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف قد أفشلت منذ أيام، محاولة لميليشيات الحوثي استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية.