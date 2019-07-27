كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية عمان يصل إلى إيران لبحث التوتر بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير الخارجية العماني، ‫يوسف بن علوي، اليوم السبت، إلى ‫طهران في زيارة يلتقي فيها مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين، لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة.

وفي 22 يوليو الجاري، أعلنت وكالة الأنباء العُمانية أنه من المقرر أن يزور مسؤول كبير من سلطنة عُمان، إيران، السبت المقبل.

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وقالت الوكالة إن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي بن عبد الله، سيزور إيران، السبت، لبحث التطورات في المنطقة.