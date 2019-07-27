كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 2 وإصابة 17 في ملهى ليلي في كوريا الجنوبية (صور / فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما وأُصيب عدد آخر بجروح خطيرة عندما انهارت شرفة في ملهى كويوت أوغلى فى مدينة جوانججو بكوريا الجنوبية، اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، أن 17 شخصًا على الاقل، من بينهم 9 لاعبي كرة ماء الذين حضروا للمشاركة في بطولة العالم المائية وعاشوا في القرية المجاورة، أُصيبوا في الحادث.

Advertisements

ووفقًا لمسؤول في إدارة الإطفاء، انهارت الشرفة في حوالي الساعة 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما كان هناك عدة مئات من الناس داخل الملهى الليلي.

ومع ذلك ، لم يبلغ أي رياضي عن إصابات خطيرة بعد الحادث المأساوي. وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن الشخصين اللذين توفيا هما كوريان ولم يكونا من بين المنافسين في البطولة.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان الانهيار قد نجم عن توسع أو تجديد غير قانوني للمرفق.