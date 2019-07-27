البحرين: إعدام شابين بتهمة "الإرهاب" رغم تنديدات ومناشدات حقوقيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذت البحرين، اليوم السبت، حكم الإعدام بشابين بتهمة "الإرهاب" رغم مناشدات حقوقيين في الأمم المتحدة بوقف عملية الإعدام بسبب شكوك في إكراههم على الاعتراف تحت التعذيب.

وجاء أنه تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق الشابين علي العرب (25 عاما) وأحمد الملالي (24 عاما).

وأعلن المدعي العام في البحرين، في بيان اليوم، تنفيذ حكم الإعدام دون ذكر اسمي البحرينيين، وأكدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أنهما العرب والملالي.

ونفذت البحرين حكم الإعدام بعد إدانة الشابين في "محاكمة إرهابية جماعية" ندد بها نشطاء وأعرب خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاءها.

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وقال المدعي العام، أحمد الحمادي، في بيان نُشر على صفحة إنستغرام للنيابة العامة، اليوم، إن الرجلين الذين لم يذكر اسميهما في البيان كانا ضالعين في عمليات "إرهابية" أسفرت عن مقتل ضابط أمن، من بين تهم أخرى.

في المقابل، ناشد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البحرين أن توقف عمليات إعدامهم وسط مخاوف من إكراههم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، وأنهم لم يتلقوا محاكمة عادلة.

وعلى صلة، قالت البحرين إنها نفذت حكم الإعدام بشخص ثالث لم تحدد هويته، وذلك بعد أن أدين بجريمة قتل في محاكمة منفصلة لا علاقة لها بالإرهاب.