إعدام مدانين اثنين في قضية إرهابية بالبحرين

قال المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين، السبت، إن بلاده نفذت حكم الإعدام في حق مدانين اثنين في قضية إرهابية.



وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي: "إن موضوع القضية هو الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية، تنفيذاً لغرض إرهابي".

وتعود تفاصيل القضية إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري البحرينية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه، مكونا من اثني عشر متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا وستة وأربعين متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة مملكة البحرين وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها.

وقام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في البحرين داخل السجن وخارجه، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا بتدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

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وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من المتهمين، كما تم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية والذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.

وقالت النيابة إن "من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن (جو) بتاريخ الأول من من يناير/ كانون الثاني2017، وهو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية.

كما قاموا بالاعتداء باستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية، وهو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة "بني جمرة" بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2017 ، وقتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة "البلاد القديم" بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2017 أمام مزرعته الخاصة.

وأقدموا على تنفيذ محاولة هروب إلى خارج البحرين ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية بتاريخ 9 فبراير/شباط 2017، وقد نجحت قوات الشرطة في إحباط المحاولة بعد أن بادرهم المتهمون بإطلاق النار، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين منهم.

وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وأصدرت حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهما والسجن خمس عشرة سنة لسبعة عشر متهما، والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين، والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهما، وبراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات.