القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا توقيع اتفاق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية، أحد مكونات الحرية والتغيير، خلص إلى توافق بينهما حول المرحلة الانتقالية في السودان.
ونجحت قوى الحرية والتغير والجبهة الثورية بعد أكثر من 20 يوما في التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية بعد خلافات عاصفة بشأن الأولويات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد المنظمات النسوية بالسودان: اتفاق الثورة بداية لمستقبل جديد لبناء الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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