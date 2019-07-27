الرئيس التونسي المؤقت يستقبل الوفود المشاركة في جنازة "السبسي"

استقبل الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الوفود العربية والأجنبية المشاركة في جنازة الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي، في قصر قرطاج، استعدادًا لبدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل.

يُذكر أن الباجي قائد السبسي، رئيس تونس الراحل، وفاته المنيّة صباح أمس الأول، السبت، عقب نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد صراع شديد مع المرض.

ومن المقرر بدء مراسم تشييع الجثمان في تمام الساعة الحادية عشر ظهر اليوم، ليتم نقله من قصر قرطاج إلى مقبرة "الزلاج" وهي المقبرة الرئيسية في مدينة تونس وتقع على المدخل الجنوبي.