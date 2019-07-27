يُذكر أن الباجي قائد السبسي، رئيس تونس الراحل، وفاته المنيّة صباح أمس الأول، السبت، عقب نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد صراع شديد مع المرض.
ومن المقرر بدء مراسم تشييع الجثمان في تمام الساعة الحادية عشر ظهر اليوم، ليتم نقله من قصر قرطاج إلى مقبرة "الزلاج" وهي المقبرة الرئيسية في مدينة تونس وتقع على المدخل الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي المؤقت يستقبل الوفود المشاركة في جنازة "السبسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.