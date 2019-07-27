مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطيني الجمعة، برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان ان احمد القرا (23 عاما) توفي "متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار".

كما أصيب 38 فلسطينيا بأعيرة نارية الجمعة، وفقا لوزارة الصحة.

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي السبت أن جنوده فتحوا النار على متظاهرين عمدوا الى العنف بعدما استخدم الجنود في بادئ الأمر "وسائل تفريق أعمال الشغب".

وقالت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن "حوالى 5500 من مثيري الشغب والمتظاهرين تجمعوا قرب السياج" الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأضافت أن المتظاهرين ألقوا قنابل وعبوات متفجرة وحاولوا الاقتراب من السياج.

Advertisements

وقتل 296 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين اسرائيل وقطاع غزة في نهاية مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.

كما قتل سبعة اسرائيليين في الفترة نفسها.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.