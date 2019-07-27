ترامب يرفض منح "آبل" أي إعفاءات من الرسوم على المنتجات الصينية

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاستجابة للطلب الذي قدمته شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل"، لإعفاء مكونات الكمبيوتر التي تنتجها في الصين من الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع المستوردة من بكين، وقال إنه على الشركة إنتاج المكونات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة علة موقع تويتر "آبل لن تحصل على إعفاءات ولا تخفيضات للرسوم المقررة على مكونات كمبيوتر ماك برو التي تنتجها في الصين.. إذا أنتجتها في أمريكا لن تخضع لرسوم".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن "آبل" الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قدمت طلباً إلى إدارة الرئيس الأمريكي لإعفاء المكونات التي تستوردها من الصين لصناعة أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبي الذي تعتزم طرحه قريباً "ماك برو"، من قرار فرض رسوم بنسبة 25% على السلع المستوردة من الصين.

من ناحية أخرى، تعهد الرئيس ترامب بمراجعة العلاقات بين الصين وشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "غوغل" لمعرفة ما إذا كانت هذه العلاقة يمكن أن تمثل مشكلات للأمن القومي الأمريكي.

وكتب ترامب في تغريدة أخرى "قد تكون وقد لا تكون هناك هواجس أمن قومي تتعلق بشركة غوغل وعلاقاتها مع الصين. إذا كانت هناك مشكلة سنبحث عنها. أتمنى مخلصاً ألا تكون هناك مشكلة".