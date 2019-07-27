أمريكا توافق على صفقتي سلاح لباكستان والهند

وافقت واشنطن الجمعة على صفقتي دعم عسكري الأولى بقيمة 125 مليون دولار لطائرات حربية باكستانية من طراز أف-16، والثانية بقيمة 670 مليون دولار لدعم طائرات نقل هندية من طراز سي-17.

وأعلنت وزارة الخارجية ووكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكيتان بشكل متزامن موافقتها على تقديم الدعم للطائرات الأمريكية الصنع التي تمتلكها الدولتان الخصمتان في جنوب آسيا.

وتأتي هذه الموافقة على امداد طائرات أف-16 باكستانية بالدعم اللوجستي والتقني بعد أيام فقط من لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وذكر بيان للخارجية أن الصفقتين المحتملتين ستساعدان السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة "من خلال حماية التقنية الأمريكية عبر التواجد المستمر للكوادر الأمريكية التي توفر مراقبة الاستخدام النهائي يوميا طوال ايام الاسبوع".

Advertisements

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن الهند طلبت شراء قطع غيار ومعدات اختبار لطائرات نقل من طراز بوينغ سي-17، وتسعى لتدريب أفرادها من بين أمور أخرى "بتكلفة تقدر بنحو 670 مليون دولار".

وأضافت "تحتاج الهند إلى متابعة هذا الدعم للحفاظ على جاهزيتها التشغيلية وقدرتها على تقديم المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث في المنطقة".

ولفت بيانا الخارجية ووكالة التعاون الأمني الى أن الصفقتين المقترحتين لتقديم المعدات والدعم "لن تغيّرا التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".