وأضافت السلطات البنغالية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية ـ أن معظم الضحايا لقوا حتفهم غرقا، في حين قتل آخرون جراء انهيارات أرضية وصواعق البرق.
يشار إلى أن دول جنوب آسيا تشهد أمطارا موسمية من بداية شهر يونيو وتستمر إلى سبتمبر من كل عام، وتنتج عنها فيضانات تؤدي إلى إلحاق الضرر والدمار في الأبنية.
يذكر أن خمسة ملايين شخص تضرروا جراء الفيضانات في بنجلاديش منذ العاشر من الشهر الجارى حيث أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا الفيضانات في بنجلاديش إلى 114 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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