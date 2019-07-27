ارتفاع ضحايا الفيضانات في بنجلاديش إلى 114 قتيلا

أعلنت السلطات في بنجلاديش، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية إلى 114 قتيلا.

وأضافت السلطات البنغالية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية ـ أن معظم الضحايا لقوا حتفهم غرقا، في حين قتل آخرون جراء انهيارات أرضية وصواعق البرق.

يشار إلى أن دول جنوب آسيا تشهد أمطارا موسمية من بداية شهر يونيو وتستمر إلى سبتمبر من كل عام، وتنتج عنها فيضانات تؤدي إلى إلحاق الضرر والدمار في الأبنية.

يذكر أن خمسة ملايين شخص تضرروا جراء الفيضانات في بنجلاديش منذ العاشر من الشهر الجارى حيث أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.