الإمارات تقدم 50 مليون دولار لـ "الأونروا" لدعم الفلسطينيين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني.

وتهدف المنحة إلى دعم الوكالة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين وخاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة، ودعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - الجهود الحثيثة التي يبذلها المفوض العام لـ "الأونروا" لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه، خاصة في ظل التحديات المالية المتعلقة بموازنة الوكالة، مشيدة بمواقف وجهود المانحين الدوليين الذين يعملون على دعم استمرار عمل الوكالة، لا سيما وأن الوكالة يقع على عاتقها تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية والحيوية للاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت ما يزيد عن 364 مليون دولار لدعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني في العامين السابقين، من ضمنها مساهمة بقيمة 50 مليون دولار لدعم برنامج التعليم للأونروا خلال العام الماضي 2018، والذي يعد أكبر برامج الوكالة، إلى جانب دعم عدد من الخدمات الأخرى مثل الصحة وتوفير فرص العمل للاجئين الفلسطينيين.، كما قدمت الإمارات في فبراير من العام الماضي مليوني دولار لوكالة الأونروا لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة.