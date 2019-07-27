واتفقوا على أن يعمل السياسيون اليابانيون والكوريون الجنوبيون على دعوة حكومتيهم إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين.
وقد شارك سبعة عشر مشرعا وآخرون في الاجتماع الذي استمر نحو ثلاث ساعات.
وكان على رأس موضوعات الحوار مسألة تنامي حدة التوتر بين اليابان وكوريا الجنوبية بشأن العمالة إبان الحرب وقيود اليابان على بعض الصادرات.
وأفيد بأن وفد كوريا الجنوبية قال إن تشديد اليابان لإجراءات التدقيق على بعض الصادرات الموجهة إلى السوق الكورية الجنوبية قد يكون انتقاما على النزاع الجاري بشأن العمالة إبان الحرب.
وأفيد بأن الوفد الياباني رد بأن الإجراء مسألة لا صلة لها بالأخرى.
وقالوا إن تقييد تصدير مواد تستخدم في أشباه الموصلات وغيرها بما فيها موارد متصلة بالأمن اعتبر قضية خطيرة طوال عدة سنوات.
وورد أن المشرعين الأمريكيين قالوا إنهم يشددون على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي من أجل التغلب على التحديات التي تواجه العالم الحر.
كانت هذه تفاصيل خبر لتخفيف حدة التوتر.. مشرعون من اليابان وأمريكا وسول لعقد محادثات سنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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