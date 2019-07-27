بعد أسبوع من الحظر.. استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى مصر

غادرت مطار القاهرة صباح اليوم السبت، طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيرويز) متوجهة إلى لندن منهية توقفا لرحلاتها بين مطارى القاهرة وهيثرو في لندن لمدة أسبوع دون إبداء أية أسباب، بحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة.

وقالت المصادر اليوم:" غادرت الطائرة البريطانية متوجهة إلى مطار هيثرو بلندن فى موعدها، وهى من طراز يوينج 787 دريم لاينر وعليها أكثر من 200 راكب.

وكانت الطائرة قد وصلت مساء أمس الجمعة قادمة من لندن، وهى من طراز بوينج 787 أو ماتسمى بطائرة الأحلام.

وأعلنت شركة خطوط الطيران البريطانية (بريتش إيرويز) يوم الخميس عن استئناف رحلاتها من وإلى القاهرة اعتبارا من يوم الجمعة.

وقالت إنه"بعد تقييم كامل للترتيبات الأمنية، نعرب عن سعادتنا باستئناف رحلاتنا من وإلى القاهرة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 26 يوليو".

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وأضافت الشركة:"إن أمن وأمان عملائنا وأطقمنا يحتل دائما الأولوية، وأننا لن نقوم بتشغيل أي طائرة ما لم تكن آمنة للقيام بذلك".

وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة قد أعلنت يوم الخميس، أن وزارة الطيران المدني تلقت إخطارًا من الخطوط الجوية البريطانية باستئناف رحلاتها الجوية بين مطارى القاهرة وهيثرو بلندن اعتبارا من مساء الجمعة بعد توقفها لمدة أسبوع بدون إبداء أية أسباب.

وأضافت المصادر أن الخطوط البريطانية لم تخبرنا بأية ملاحظات على إجراءات الأمن بمطار القاهرة، خاصة وأن وفدها الأمنى أشاد بإجراءات التأمين المتبعة بالمطار خلال آخر تفتيش أمنى لهم على مطار القاهرة.