بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 555,338 حاجاً وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبحسب وكالة "واس"، بينت الإحصائية أن 393,719 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 161,588 حاجاً.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 555,338 حاجاً للمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.