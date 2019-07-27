القوات العراقية تداهم مضافة لداعش في صلاح الدين

تمكنت القوات العراقية، الجمعة، من اقتحام مقر لفلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صاح الدين.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية واع، فإن "عناصر الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت من مداهمة مضافة للإرهابيين كانت تستخدم كملاذات آمنة لإيواء العناصر الإرهابية في منطقة البو عيسى التابعة لمطيبيجه في صلاح الدين".

وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان، أن "القوات ذاتها تمكنت من الوصول إلى نفق كونكريتي بنفس المنطقة، يستخدمه الدواعش للتنقل والتخفي. حيث تكفلت العناصر الهندسية التابعة للقيادة من تدمير المضافة والنفق".