اليوم.. مصر للطيران تنقل 4210 حجاج فلسطينيين للأراضي المقدس

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران مد جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج.

وتسير الشركة، اليوم السبت، ١٧ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ٤٢١٠ حاجا، بواقع ١١ رحلات إلى جدة لنقل ٢٦٩٠ حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و٦ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٢٠ حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضي المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.