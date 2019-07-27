موريتانيا تتسلم الدفعة الأولى من المعدات العسكرية الأمريكية

تسلمت موريتانيا الجمعة، الدفعة الأولى من المعدات العسكرية المُرسلة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كجزء من معداتها في القوة المشتركة المسماة "G5".

وتتكون الدفعة العسكرية الأمريكية من 114 سيارة مخصصة للطرق الوعرة، وست سيارات إسعاف ومواد اتصالات ومطاردة حديثة.

وستنضم هذه المعدات للفرقة العسكرية الموريتانية في قوات الدول الخمس بالساحل، التي تسمى بـ"G5" وتتألف من (تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو).

وسلمت هذه المعدات بواسطة السفير الأمريكي في نواكشوط، ميشيل دودمان، وتسلمها وزير الدفاع الموريتاني يحي ولد حدمين.

وتم إنشاء "G5 الساحل" بهدف محاربة الإرهاب الجهادي في منطقة جنوب الصحراء، وأيضاً للقضاء على شبكات الهجرة غير الشرعية.