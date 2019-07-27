نجل السبسي يُجيب.. ما هي وصية الرئيس التونسي لشعبه ؟

كشف نجل الرئيس الراحل باجي قايد السبسي أن والده ترك وصية للشعب التونسي يوصيه فيها بالوحدة والاصطفاف وراء المصلحة العليا للبلاد.

وفي اتصال هاتفي مع القناة الإذاعية التونسية "شمس أف أم"، قال حافظ السبسي "هناك نصائح كثيرة أعطاني إيها، لكن النصيحة التي أكد عليها هي ضرورة بقاء الشعب التونسي موحدا.

وتابع "الراحل كان يرى بأنه من غير الممكن أن تخرج تونس من أزمتها من دون التفاف شعبها على مبدأ الوحدة الوطنية".

نجل الرئيس لفت كذلك إلى أن والده حرص على إعطائه جملة من النصائح الشخصية "باعتباره أبا إلى جانب كونه رئيسا وزعيما سياسيا" وفق حافظ السبسي.

لكن الأخير لم يفصّل في تلك النصائح باعتبارها خاصة به، على حد تعبيره.