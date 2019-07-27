استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان إن أحمد القرا (23 عاماً) توفي "متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار".

كما أصيب 38 فلسطينياً بأعيرة نارية الجمعة، وفقاً لوزارة الصحة.

واستشهد 296 فلسطينياً على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في نهاية مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.

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كما قتل سبعة إسرائيليين في الفترة نفسها.

وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.