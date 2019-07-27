الشرطة الروسية تداهم مكاتب معارضين قبل انطلاق تظاهرة كبرى

وقال حلفاء لأليكسي نافالني، المعارض الرئيسي لفلاديمير بوتن، إنّ الشرطة أجرت عمليّات تفتيش داخل مقارّ حملاتهم الانتخابيّة.
وتأتي عمليّات الدّهم هذه، في وقت كان المعارضون يُحضّرون لتجمّع غير مرخّص السبت أمام مكاتب رئيس بلديّة العاصمة احتجاجًا على منعهم من المشاركة في الانتخابات المحلّية في أيلول/سبتمبر.
واستدعى المحقّقون الروس عددًا من سياسيّي المعارضة للتحقيق معهم الخميس.
وتأتي حملة الاعتقالات والمداهمات بعد تظاهرة في موسكو خلال الأيّام الماضية، هي الأكبر التي تشهدها العاصمة الروسيّة منذ سنوات.
وكان نافالني والسياسيّون المعارضون للكرملين هدّدوا بوقت سابق بتنظيم تظاهرة أكبر في 27 تمّوز/يوليو بالقرب من مكتب رئيس بلديّة موسكو، إذا لم يتمّ تسجيل مرشّحي المعارضة.
وقال المحقّقون إنّ الاحتجاجات المعارضة تضمّنت "تهديدًا باستخدام العنف ضدّ أعضاء اللجان الانتخابيّة"، وهي مخالفة يُمكن أن تصل عقوبتها إلى السّجن خمس سنوات.
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