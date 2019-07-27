انتشال عشرات الجثث لمهاجرين غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية

دبي - بواسطة محمد فارس أفاد مسؤولون في ليبيا بانتشال عشرات الجثث لمهاجرين غرقت مركبهم قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية. وتتواصل عملية انتشال بقية جثث الغرقى، حيث بلغ عدد المفقودين 115 شخصا. بينما أنقذت البحرية الليبية مئات آخرين من على قاربين. © Reuters/Courtesy of Sea-eye Provided by Deutsche Welle

أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي الجمعة (26 يوليو/ تموز 2019) انتشال جثث 62 مهاجرا، كان مركبهم قد غرق الخميس قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.

وقال عبد المنعم أبو صبيع، مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في مدينة الخمس الساحلية لوكالة فرانس برس إن "فرقنا قامت بانتشال 62 جثة لمهاجرين من مساء أمس حتى ظهر اليوم". مضيفاً: "الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد الكلي لها"، ومؤكدا أن" العملية ستتواصل مساء الجمعة وربما السبت لاستكمال عمليات انتشال جثث المهاجرين".

وأشار مصدر في المجلس البلدي لمدينة الخمس، التي تبعد نحو 120 كيلومتر شرق طرابلس العاصمة، إلى أن السلطات المحلية قامت بجمع الجثث في مكان مؤقت، حتى يتم دفنها في وقت لاحق. وأوضح أن "إجراءات قانونية إضافة إلى تحديد مكان الدفن تعوق الإسراع في دفن جثث المهاجرين".

وغرق قارب خشبي كان يقل 250 مهاجرا شمال مدينة الخمس، ما أدى إلى فقدان 115 مهاجرا مقابل إنقاذ 143 آخرين وانتشال جثة واحدة، بحسب ما أفاد العميد أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية.

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وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي إن الحادث يرفع عدد المهاجرين الذين لاقوا حتفهم هذا العام في البحر المتوسط إلى أكثر من 600، مما يعني أن عام 2019 في طريقه ليصبح سادس عام على التوالي يشهد وفاة أكثر من ألف مهاجر. وأضاف أن الناجين من غرق القارب سيتم نقلهم على الأرجح إلى مركزي احتجاز في ليبيا حيث سيواجهون مخاطر أخرى، ودعا إلى الإفراج عنهم على الفور.

انقاذ المئات من على متن قاربين

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الجمعة إن الغرق هو "تذكير رهيب" بالمخاطر التي يتعرض لها المهاجرون الذين يريدون مغادرة ليبيا إلى أوروبا.

وفي وقت لاحق الجمعة، أعلنت البحرية الليبية في بيان أن احدى دورياتها انقذت الخميس 269 مهاجرا كانوا يستقلون قاربين مطاطيين على بعد نحو 100 كلم شمال القره بوللي، شرق طرابلس. وكان على متن "القارب الأول 182 مهاجرا غير شرعي، بينهم تسع نساء بالإضافة إلى طفلين"، بحسب البيان الذي اوضح ان المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وتابع البيان أن عناصر دورية أخرى من خفر السواحل تمكنوا من "إنقاذ قارب مطاطي على متنه 87 مهاجرا غير شرعي كلهم رجال على بعد 90 كلم شمال شرق طرابلس". وأوضح "أن 84 من المهاجرين من الجنسية السودانية وثلاثة من بنغلادش".

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)