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وعرف النجم الكولومبي المعتزل دائما بشعره الطويل المجعد، وهي قصة ظل متمسكا بها وظهر بها مع منتخب بلاده وفي الأندية التي لعب لها.
وبالمظهر الجديد، أصبح شعر فالديراما (57 عاما) ناعما منسدلا على كتفيه، كما يبدو في صورة نشرها على حسابه بموقع "إنستغرام" الذي يحظى بمتابعة نحو مليون شخص. © متوفر بواسطة Sky News Arabia
وقال النجم التاريخي لكولومبيا إن زوجته إلفيرا ريدوندو هي صاحبة فكرة التغيير.
يشار إلى أن فالديراما مثل منتخب بلاده في 3 بطولات كأس عالم، ويعد أكثر لاعبي كولومبيا خوضا لمباريات دولية (111 لقاء).
واعتزل فالديراما كرة القدم عام 2004، بعد مسيرة طويلة توج خلالها بلقب أفضل لاعب في أميركا اللاتينية مرتين، عامي 1987 و1993.
وبدأ النجم الفذ مسيرته مع الأندية في كولومبيا، لكنه خاض تجارب أوروبية في فرنسا وإسبانيا، قبل أن يقضي سنواته الأخيرة في الملاعب بالولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 57 عاما.. فالديراما يتخلى عن قصة شعره التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.