دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصرع 7 أشخاص وإصابة 60 جراء زلزال قوي شمالي الفلبين

لقي سبعة أشخاص حتفهم في أقصى شمال الفلبين، في أعقاب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، كما أصيب 60 آخرون. حسبما صرح مسؤولون.

وقال دان اسديكول، رئيس الوكالة المحلية للتخفيف من الكوارث: إن هناك شخصًا واحدًا مفقودًا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة «ايتبايات» بإقليم باتانيس (695 كيلومترا شمالي مانيلا).

وأوضح أنه تم إجلاء كل سكان البلدة البالغ عددهم ألف شخص إلى ساحة عامة لإبعادهم عن منازلهم وسط هزات ارتدادية بعد الزلزال.

وقال اسديكول لمحطة إذاعية في مانيلا: نتعرض لهزة ارتدادية كل ساعتين وإبعاد المواطنين عن منازلهم أكثر أمانًا.

وأوضح معهد علم البراكين والزلازل في الفلبين أن العديد من الهزات وقعت في أعقاب الزلزال، من بينها هزة بلغت قوتها 6.4 درجة .