شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تتفقد حجم الاستثمارات بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ومن المقرر أن يتوجه الوفد بعد ذلك للقاء محافظ مطروح، لمتابعة إنجازات المحافظة فى مشروعاتها، ومعرفة كافة المشكلات فى المحافظة والعمل على حلها، والموقف التنفيذى لبعض المشروعات الجارى تنفيذها.
تستمر الزيارة لمدة 4 أيام، يتفقد خلالها الوفد البرلمانى منفذ السلوم البرى لمتابعة حركة التجارة العربية البينية ومعرفة المشاكل و المعوقات التى يواجهها المنفذ، بالإضافة إلى زيارة ميناء الإسكندرية البحرى، لمتابعة حركة التجارة العربية البينية، وفرص الاستثمار فى المنطقة والمعوقات والمشاكل التى تقف أمام نمو التجارة العربية البينية، والمشاكل الخاصة بالميناء.
يشارك فى الوفد 14 نائبا وهم، أحمد رسلان، أحمد فؤاد أباظة، سحر صدقى، مارجريت عازر، جمال محفوظ، حمدى عبد الوهاب، صلاح مخيمر، مى البطران، أحمد الشريف، كامل محمود، أشرف رحيم، صلاح عياد، سعداوى راغب، فيصل الشيبانى.
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