الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية جنوبي العاصمة طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس – (أ ش أ): أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت سيطرته على معسكر النقلية جنوبي العاصمة طرابلس. وذكرت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية أن الجيش الليبي يخوض حاليا اشتباكات مع المسلحين في عدة محاور بالقرب من "كوبري الفروسية" ومعسكر حمزة ومشروع الدوائر. وكان طيران الجيش الوطني الليبي قد استهدف فجر اليوم السبت لأول مرة مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة . وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل الماضي، لأجل انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية من الميليشيات المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في هذا البلد.

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