انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية "زراعي، تجاري، صناعي، فندقي" بمحافظة جنوب سيناء داخل 4 لجان بجميع إدارات المحافظة، منها لجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية برأس سدر، ولجنة بإدارة طور سيناء بمدرسة طور سيناء الصناعية، ولجنة مدرسة دهب الصناعية، ولجنة بإدارة نويبع بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى بنويبع.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه يوجد مركزان رئيسيان لتوزيع الأسئلة بالمحافظة، أحدهما بمدينة طور سيناء، ويتبعه مركز فرعي بدهب ونويبع والمركز الآخر بمدينة رأس سدر.

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وأضاف أن امتحانات العملي للـدور الثاني تجرى، عقب الامتحانات التحريرية مباشرة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني يوم السبت الموافق 17 أغسطس، وستعلن النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

وأكد أنه جرى منع دخول أو استخدام التليفون المحمول للمراقبين أو الطلاب داخل اللجان، وسيحال الملاحظون المخالفون للشؤون القانونية، وتلغى الامتحانات للطلاب.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية تتابع من كثب أي مستجدات.