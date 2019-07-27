مصرع عامل وإصابة ١٣ آخرين في انقلاب سيارة عمال في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

لقي عامل مصرعه، وأصيب ١٣ آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي، بمركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء سير السيارة عند الكيلو ٨٧، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار أحد الإطارات ما أدى لانقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة رامي فرج جمعة، ٤٠ سنة، مقيم أبوالمطامير، وإصابة ١٣ آخرين جرى نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي.

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والمصابون هم إسلام محمد حمد، ١٥ سنة، ويوسف عبدالحميد سعد، ٢٢ سنة، وأيمن عطية حسن، ٣٧ سنة، وعبدالكريم عبدالحميد سعد ٤٢ سنة، وجاد الله محمد عوض ٤٠ سنة، وربيع رمضان عبدالونيس، ٤١ سنة، وخالد حسن عبدالحليم، ١٨ سنة، وحمادة عشري السيد ٣٥ سنة.

كما أصيب أشرف رمضان جمعة ٣٦ سنة، وإبراهيم محمد حسن ٥٠ سنة أبوالمطامير، محمد خميس حمد ٢٩ سنة، مصطفى سعيد عبدالهادي ١٦ سنة، ومحمد إبراهيم حمد ٢٦ سنة، وجميعهم مقيمون أبوالمطامير.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.