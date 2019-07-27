البحرين تنفذ حكم الإعدام في حق 3 مدانين في قضيتين منفصلتين

أعلنت النيابة العامة البحرينية اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص من المدانين في قضيتين منفصلتين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين"بنا" عن المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين.

جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل ،وحيازة المتفجرات،والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي.

وبحسب بيان نشرته "بنا"، تعود تفاصيل القضية الأولى إلى قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق و ألمانيا و46 متهماً في الداخل، بالإعداد و التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين، حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في البحرين، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، وتزويدهم بالأسلحة والذخائر بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

وقد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تداولت القضية وقد أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهم والسجن 15 سنة لسبعة عشر متهم والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهماً وبراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات، وقد تم تأييد ذلك الحكم استئنافياً، وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر.

أما عن القضية الثانية فقد أعدمت السلطات رجلاً كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

وأشار المحامي العام إلى تفاصيل القضية، والمتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر ، حيث ثبت من المعاينة والتحريات أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته.

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وقامت النيابة العامة بالتحقيق في وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية وذلك لقيامه بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال نالت أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات باتيانها في بيت من بيوت الله.



وأوضح المستشار الحمادي أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة وذوي الشأن حسبما يقضي القانون.

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