كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات أوغندية تصل إلى الصومال لتعزيز الأمن لموظفي الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الامم المتحدة أمس الجمعة ان نحو 625 من قوات حفظ السلام الاوغندية وصلوا الى مقديشو لبدء مهام دعم جهود الامم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الافريقي.

قال مكتب دعم الأمم المتحدة في الصومال إن الضباط الجدد والقوات المجندين الذين هم جزء من وحدة حراسة الأمم المتحدة سيُكلفون بضمان سلامة موظفي المنظمة الدولية في مجمعهم في العاصمة مقديشو.

وقال بيتر إلويلو ، قائد القوات البرية الأوغندية ، في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع : "قم بعملك. إنه يتعلق بالمهمة طوال الوقت. لمدة عام واحد ستكون فيه هنا ، يرجى التركيز على المهمة". .

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وأضاف الويلو "ما أريدك أن تروج له هنا هو روح الرفقة. عندما يكون لديك عمل جماعي ، أؤكد لك أنك ستجد مهمتك بسيطة للغاية".

ويأتي وصول قوات حفظ السلام الأوغندية بعد أيام من إعلان حركة الشباب أن الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء على مكتب رئيس بلدية مقديشو كان يستهدف مبعوث الأمم المتحدة البارز في الصومال.

تتكون وحدة الحماية القادمة - المعروفة باسم UNGU VI ، نظرًا لأنها الدورة السادسة من هذا القبيل - من جنود من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية مع 625 ضابطًا وجندًا مجندًا ، وتضم 86 امرأة بينهم.

كُلفت وحدات بحماية موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها في مقديشو من أجل مساعدة موظفي بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال ، ومكتب دعم الأمم المتحدة في الصومال وأجزاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة للقيام بعملهم في عاصمة دولة القرن الأفريقي.