كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على رجل لتنفيذه هجوم بسكين قبل احتجاجات هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة هونج كونج انه قد ألقي القبض علي رجل لطعنه اخر بسكين في المنطقة التي من المقرر أن ينطلق فيها الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية.

بدأ المحتجون في التجمع في يوين لونج، حيث هاجم الغوغاء الناس بوحشية في محطة السكك الحديدية يوم الأحد الماضي. وتهدف مظاهرة السبت، التي حظرتها الشرطة، إلى إظهار تحدٍ للمهاجمين المجهولين، الذين ضربوا العشرات من الأشخاص وارتدوا اللون الأبيض في معارضة واضحة لعلامة المحتجين السوداء.

بدأت مظاهرات حاشدة في هونج كونج الشهر الماضي ضد مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي تم تعليقه منذ ذلك الحين. تشمل مطالب المحتجين إجراء انتخابات مباشرة، وحل الهيئة التشريعية الحالية، والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة.

