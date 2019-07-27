هذه قيود أخرباش لأحيزون -التفاصيل

جدّدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إذنها الممنوح لشركة اتصالات المغرب، والخاص بتسويق باقة القنوات التلفزيونية ذات الولوج المشروط بأداء مقابل الاشتراك.
وتضمن القرار الجديد، الذي صدر حديثا، عددا من القيود التي تفرضها الهيئة على الخدمات التلفزيونية التي تسوقها الشركة التي يديرها عبد السلام أحيزون، منها عدم الإخلال بالمقتضيات القانونية والثوابت الوطنية والأخلاق العامة.
كما نصّ القرار على تقييد الباقة التلفزيونية بضرورة تجنب خدمة أي مجموعة مصالح خاصة، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو إثنية أو مالية… كما يفرض القرار على القنوات الـ99 التي يسمح بتسويقها، عدم تمجيد العنف أو التحريض عليه وعدم تضليل المستهلك.
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