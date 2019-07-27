ابتداء من سنة 2021.. الحكومة تخصص 1000 مليار لتنزيل الجهوية المتقدمة

يرتقب أن تصل التمويلات المخصصة للجهات، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، إلى 10 ملايير درهم سنويا (1000 مليار سنتيم)، وذلك ابتداء من سنة 2021.

وكشف تقرير حول تنفيذ ميزانية 2019، والإطار العام لتحضير مشروع قانون المالية 2020، قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، مساء أول أمس، أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أنه مقابل تخخصيث 10 ملايير درهم للجهات ابتداء من سنة 2021، ستخصص 9.6 مليار درهم في 2020، و8.5 مليار درهم في 2019.

وتحدث بنشعبون خلال قديم العرض، عن إلزامية مراجعة كيفية تدبير الاستثمارات العمومية عبر الاعتماد بشكل رئيسي على أدوات تمويل مبتكرة، وتحسين فعالية الاستثمارات من خلال تشجيع المشاريع الأكثر إنتاجية.

وقال إنه ستتم مواصلة دينامية الاستثمار، ومواكبة مختلف الأوراش الإستراتيجية خاصة التعليم والصحة والإسكان والعدالة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والاستراتيجيات القطاعية.