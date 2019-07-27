مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون، السبت، في انفجار سيارة مفخخة بولاية "غزني" شرقي أفغانستان. يذكر أن ستّة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح، بينهم نحو 50 تلميذاً، في هجوم بسيارة مفخخة وأسلحة رشاشة استهدف منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في كابول وتبنّته حركة طالبان.

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