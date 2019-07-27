الان تتابع ترامب وجونسون يناقشان الملف الإيراني هاتفياً والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا في بيان اليوم مساء أمس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا التوتر الأخير مع إيران وحاجة البلدين للعمل معاً في القضية.
ونقل البيان عن الزعيمين قولهما إنهما سيلتقيان في قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في أغسطس (آب) المقبل.
وبحسب “داوننغ ستريت”، تطرق ترامب وجونسون أيضاً خلال محادثتهما الهاتفية إلى التوترات الحالية في الخليج العربي.
ونقلت وكالة أنباء “برس اسوسييشن” عن متحدث باسم رئيس الوزراء قوله إن “الزعيمين أعربا عن التزامهما بإبرام اتفاق تجارة حرة طموح وبدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.
وقال ترامب، الذي وصف الزعيم البريطاني بأنه “صديق لي”، إنه هنأ جونسون في الاتصال الهاتفي على منصبه الجديد قائلاً “أتوقع أنه سيكون رئيس وزراء عظيماً”.
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