تونس تمنع الإخواني وجدي غنيم من دخول أراضيها

تونس - وكالات - الخليج 365

قال إياد الدهماني، وهو متحدث باسم الحكومة التونسية، أمس الجمعة، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع الداعية الإخواني وجدي غنيم المقيم في تركيا من دخول البلاد، بعد إساءته وتهجمّه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأضاف الدهماني، لوكالة الأنباء التونسية إن رئيس الحكومة يعتبر أن ما صدر عن غنيم “هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل الإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب التونسي”.

وكتب غنيم، اللاجئ في تركيا والمرتبط بجماعة الإخوان، على صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي، تدوينات مناوئة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، بسبب مواقفه المتعلقة بدعم حقوق المرأة.

وأثارت التدوينات غضباً في تونس كما فجرت تعليقات ساخرة ضد غنيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت تونس في 2017 احتجاجاً رسمياً لدى السلطات التركية ضد غنيم.

وتثير شخصية غنيم الكثير من الجدل، بسبب مواقفه الداعمة للإرهاب وتصريحاته المحرّضة للعنف، وتبعاً لذلك يواجه هذا القيادي الإخواني حكماً بالإعدام في بلده مصر صدر هذا العام من قبل محكمة الجنايات بالقاهرة، بتهمة تأسيس خلية إرهابية تحرّض على العنف ضد رجال الأمن، كما أنه ممنوع من دخول الأراضي البريطانية منذ عام 1994 بسبب تأييده للإرهاب.