سيؤول: صواروخ بيونغيانغ الجديد شبيه "اسكندر" الروسي

قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية نقلاً عن تقييم مشترك مع الولايات المتحدة للصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية أمس الخميس، إن الصاروخين من طراز جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ولهما سمات مماثلة لصاروخ اسكندر إس إس -26 الروسي.
وأضاف المسؤول لرويترز اليوم الجمعة، إن كلاً من الصاروخين قطع نحو 600 كيلومتر.
وكان الجيش الكوري الجنوبي قال في بادئ الأمر إن الصاروخ الأول حلق لمسافة 430 كيلومترا في حين قطع الآخر مسافة 690 كيلومترا قبل السقوط في البحر قبالة الساحل الشرقي.
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