الجيش الليبي يستهدف غرفة التحكم بالطيران التركي في مصراته

استهدف طيران الجيش الوطني الليبي فجر اليوم السبت، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في مصراتة لأول، من بينها غرفة التحكم بالطيران التركي الذي تستخدمه الميليشيات.

وذكرت قناة "الحدث" الليبية، أن الجيش الوطني قام بقصف أهداف عسكرية في الكلية الجوية بمدينة مصراتة من بينها "غرفة عمليات الجيش التركي في القاعدة الجوية بمدينة مصراتة"، إلا أن الجيش الوطني لم يصدر أي بيان بخصوص القصف حتى الآن، وفق ما أوردته قناة "الحرة".

وبسحب وسائل إعلام ليبية، ضربت 7 غارات جوية أهدافاً عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

ومنذ اندلاع المواجهات في أبريل (نيسان) الماضي، تعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الليبي ميليشيات الوفاق في مدينة مصراتة، بحسب "الحرة".