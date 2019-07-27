مصرع عنصر من مليشيا الحرس الثوري على الحدود العراقية

لقي عنصر من مليشيا الحرس الثوري مصرعه وجرح آخرون، خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة غرب إيران بالقرب من الحدود العراقية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن أحد عناصر الحرس الثوري "جرح وتوفي في طريقه إلى المستشفى" خلال الاشتباك مع عناصر مسلحة في قضاء سرواباد"، ولم تحدد مليشيا الحرس الثوري عدد القتلى أو هوية العناصر المسلحة.

ويوم الأحد الماضي، قتل عنصران من مليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وتبين أن هذه العناصر التي اشتبكت مع مليشيا الحرس الثوري تتبع ما يُسمى بـ"مقر القدس" التابع للقوة البرية للحرس.

وفي مطلع الشهر الجاري كشفت مصادر إخبارية إيرانية عن سقوط قتلى على هامش اشتباكات بالرصاص وقعت بين عناصر من مليشيا الحرس الثوري ومجموعة من المسلحين في شمال غربي البلاد