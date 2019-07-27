غونزاليس: التطورات في "هرمز" تضع دول أوربا أمام خيار تشكيل قوة بحرية

قال الضابط السابق بالقوات الجوية الملكية الإسبانية والمحاضر المتعاون في كلية الدفاع في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بروما، ايمانويل غونزاليس، إن التطورات السياسية والأمنية في منطقة الخليج وبحر العرب ومضيق باب المندب أخيراً، خاصة بعد اختطاف ناقلة نفط بريطانية واعتراض طريق ناقلات أخرى تخص دولاً أخرى، تضع الدول الأوروبية أمام خيار وحيد وهو تشكيل قوة عسكرية بحرية ذات مؤهلات وقدرات خاصة لحماية الممرات البحرية في هذه المنطقة الواقعة تحت التهديد الإيراني، سواء كان مباشراً في مضيق هرمز، أو غير مباشر في بحر العرب وباب المندب عن طريق ميليشياتها المنتشرة في المنطقة.

وأضاف: لدينا معلومات مؤكدة حول تكثيف المشاورات حالياً بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك، من أجل رسم ملامح القوة البحرية المشتركة للتأمين وليس الهجوم أو العدوان العسكري – حتى الآن-، ولن تكون هذه القوة البحرية تابعة لحلف الناتو، إنما ستعمل بالتنسيق أو المشورة معه فقط ومشاركة متغيرة وغير ثابتة، وسوف تشارك كل دولة بمجموعة من القطع البحرية «سفن سريعة، وفرقاطات، وبوارج، وحاملة طائرات» وتملك بريطانيا قوة حالياً في الخليج سوف تدعمها بمزيد من القطع، وهناك قوات أوروبية أيضاً في الخليج وفي مناطق قريبة يجري التنسيق بشأنها وسوف يعلن عن القوة الجديدة قريباً.