السودان.. مطالب بحل مؤسسات النظام البائد

طالبت هيئة محامي دارفور بضرورة القبض على كل المتورطين في الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989، وحل كافة المؤسسات التابعة لنظامه.

كما رحبت الهيئة في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في ضبط المجموعة المتآمرة التي كانت تسعى لإجهاض مكاسب الثورة الشعبية.

وكانت الحركة الإسلامية الإخوانية خططت ونفذت انقلاب 30 يونيو/حزيران 1980 على الحكومة المنتخبة، وظل نظامها برئاسة عمر البشير يدير البلاد على مدى 30 عاما بطريقة ديكتاتورية، حتى تم إسقاطه بثورة شعبية في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وسيطر الإخوان خلال فترة حكمهم على مفاصل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية، بعد تشريد الموظفين وإحلال منسوبيهم مكانهم، ما أدى إلى اقتلاعهم من السلطة عبر ثورة شعبية.

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وأعلنت هيئة محامي دارفور في بيان، عن تلقيها اتصالات من المجلس العسكري الانتقالي لمقابلته في إطار سعي المجلس للالتقاء بالقوى المدنية. قائلة إنها ستدفع برؤية قانونية كاملة للمجلس حول استعادة الحياة الدستورية لأجل التأسيس السليم للدولة وتجنب مسار الطريق إلى الفوضى.

ولفتت إلى استمرار عمل النظام البائد ونشاطه الدؤوب للانقضاض على مكاسب الثورة والمحاولات المتكررة للانقلاب والعودة بالبلاد إلى الدكتاتورية وعهد التيه والظلام.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الاستعجال لحل نقابات واتحادات النظام البائد وعلى رأسها "نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة الأطباء واتحاد المرأة والاتحاد العام لعمال السودان والاتحاد العام للطلاب السودانيين وكتائب الظل والكتائب الجهادية والدفاع الشعبي".

كما طالبت بحل المؤسسات والصناديق القائمة ووضع اليد مؤقتا على المفوضيات واتخاذ التدابير المناسبة لسد الفراغ وإلى حين تصحيح مجمل الأوضاع بواسطة الحكومة المدنية.