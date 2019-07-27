طائرة الخطوط البريطانية تصل إلى القاهرة بعد توقف دام أياما

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، رحلة الخطوط البريطانية القادمة من مطار هيثرو بعد توقف استمر 6 أيام.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي أن رحلة الخطوط البريطانية رقم 155 من طراز بوينج دريملاينر 787، هبطت بمطار القاهرة على متنها 200 راكب، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.

وكان شريف برسوم، المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية، وكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.

واعتذر السفير البريطاني لدى القاهرة، جيفري آدامز، في وقت سابق لوزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.

وقالت الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) في لندن إنه "بعد تقييم كامل للترتيبات الأمنية، نعرب عن سعادتنا باستئناف رحلاتنا من وإلى القاهرة.