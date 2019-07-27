في بيان رسمي .. "مباشر قطر" تفضح "تميم" وتنفي مبايعتها له

كتب أحمد عرفة

نفت قناة "مباشر قطر" ما تردد مؤخرا بأنها قد بايعت أمير قطر تميم بن حمد، مؤكدة اصطفافها إلى جانب أبناء قطر في مشروع الدفاع عن قطر، وحماية أمنها القومي من رهانات النظام السياسي، ومشددة فى ذات الوقت على وقوفها ضد مشروع الإرهاب الذي يموله تنظيم الحمدين، ويسعى من خلاله إلى استهداف دول المنطقة.

وأكدت قناة "مباشر قطر"، رفضها لسلوكيات نظام تميم بن حمد التي أدت إلى طعن الأمن القومي العربي، واستهداف دول المنطقة، من خلال تنفيذ الكثير من العمليات التخريبية، والتآمر مع أعداء الوطن العربي ضد مصالحه.

ولفتت إلى أن الهاشتاج الذي عملت...