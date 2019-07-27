ترمب: التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة ليست تحذيرًا لواشنطن

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واشنطن: قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة من أهمّية التجربة الصاروخيّة الأخيرة لكوريا الشماليّة، معتبرًا أنّها "تحذير" إلى سيول، وليس إلى واشنطن.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أكّد في وقت سابق أنّ الصاروخَين اللذين تمّ إطلاقهما الخميس بإشرافه هما عبارة عن أسلحة تكتيكيّة جديدة تهدف إلى توجيه "تحذير رسميّ" إلى كوريا الجنوبيّة، بسبب خططها لإجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.

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وكان إطلاق الصاروخَين الخميس، هو الأوّل منذ اللقاء بين ترمب وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريّتين في الشهر الماضي. واتّفق ترمب وكيم خلال اللقاء على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.

لكنّ هذا الالتزام لم يُنفَّذ، في وقت حذّرت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة من أنّ العمليّة يُمكن أن تفشل إذا جرت تلك التدريبات العسكريّة في أغسطس كما هو مقرّر.

والجمعة، قال الرئيس الأميركي، الذي جعل من التقارب مع كيم أحد محاور سياسته الخارجيّة، إنّ الزعيم الكوري الشمالي "لم يُوجّه تحذيرًا إلى الولايات المتحدة"، مضيفًا إنّ الكوريّتين "لديهما خلافات". تابع ترمب "علاقتي بكيم جيدة جدًا. سنرى ما سيحصل".